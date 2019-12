Voetganger op zebrapad aangereden in Terneuzen

Rolstoeler heeft in de Wester­schel­de­tun­nel een probleem

6 december MIDDELBURG - Een misstap, 22 jaar geleden, zorgde ervoor dat Chantal de Koeijer in een rolstoel belandde. Sindsdien is haar wereldje een heel stuk kleiner geworden. Mensen met een beperking staan ook in Zeeland vaak voor een dichte deur, is haar ervaring.