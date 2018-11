Vluchtelingenwerk scherpt de messen tegen Terneuzen

Mirjam Huisman, directeur van Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland, heeft de Terneuzense gemeenteraad hierover een uitgebreide brief gestuurd. Zij beticht Terneuzen min of meer van onbehoorlijk bestuur. In een overleg van 9 november is Vluchtelingenwerk, volgens Huisman, verteld dat Terneuzen alle begeleiding van statushouders al per 2019 zelf wil gaan doen en de subsidie aan Vluchtelingenwerk wil stoppen. ‘Zeer onwenselijk, onverstandig en risicovol’, noemt zij dat.

Wethouder Paula Stoker laat, evenals eerder in reactie op vragen van lokale partij Sociaal Terneuzen, weten dat nog niets is beslist. Het voornemen de subsidie te stoppen is wel genoemd. Vluchtelingenwerk laat de aanleiding in de brief aan de gemeenteraad echter onvermeld. In augustus deelde de stichting mee per 1 oktober geen nieuwe erkende vluchtelingen meer te kunnen begeleiden, als de subsidie niet omhoog zou gaan. ,,We hebben in 2015 al een deel van het werk overgenomen en zouden nu meer moeten gaan betalen. We kunnen het dan met eigen mensen en vrijwilligers beter helemaal zelf gaan doen", aldus Stoker.