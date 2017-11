Vloerconstructie De Statie blijkt toch veilig, centrum is weer opengesteld

Woongoed en de gemeente houden komende dinsdagavond een informatiebijeenkomst over wat er de afgelopen weken allemaal is gedaan. De bijeenkomst is vanaf 19.30 uur in de theaterzaal van De Statie. Alle betrokkenen, ook ouders van de leerlingen van basisschool De Statie, zijn welkom.



Het is aan de gebruikers - waaronder ook sportverenigingen - om zo snel mogelijk als zij kunnen en willen, het gebouw weer in gebruik te nemen.



Kinderen van de basisschool volgden sinds 6 november les in scholen in Terneuzen, Westdorpe en Axel en werden vervoerd met bussen. Dat blijft volgende week maandag, dinsdag en woensdag nog zo. Donderdag vieren ze gezamenlijk Sinterklaas in De Speye in Sas van Gent. Het streven is donderdag en vrijdag te verhuizen. Maandag 3 december moet de basisschool in De Statie weer in vol bedrijf zijn.