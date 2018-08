Vlindertuin in Knokke na tien dagen weer dicht - vergunningen niet in orde

De Vlindertuin stond voor het derde jaar op rij op de zeedijk nabij Duinbergen en zou zo'n zes weken open zijn. Onder meer de Atlasvlinder - de grootste ter wereld - was er te zien. Het Vlaams ministerie van Dierenwelzijn heeft nu ingegrepen. De Vlindertuin is immers een dierentuin, en die moet aan strenge voorwaarden voldoen. Dat is bij lange na niet het geval, laat minister Ben Weyts weten. Hij zegt in Het Laatste Nieuws dat de aanvraag voor een vergunning veel te laat binnenkwam en dat veel informatie helemaal niet klopte. Details over wat er precies mis is, zijn niet bekend.