Vliegtuigbommen gevonden in Waterdunen, evacuatie dit keer niet nodig

Het is niet de eerste keer dat er vliegtuigbommen gevonden worden in Waterdunen, waarvan de aanleg al jaren aan de gang is. Bij Breskens werd in de Tweede Wereldoorlog zeer zwaar gevochten. In 2013 lag een gevonden bom zo dicht bij de ‘bewoonde wereld', dat honderden mensen hun huis uit moesten. Dat is nu dus niet het geval.