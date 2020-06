Vliegtuigbom laat grond Braakman-Zuid beven. ‘Deze bom had geen ontsteker meer, dat maken we zelden mee’

De vliegtuigbom werd vorige week vrijdag gevonden met een metaaldetector in de dijk langs de Isabellaweg. De twee amateuronderzoekers willen niet met de naam in de krant. ,,Wij doen onderzoek naar de Slag om de Schelde. Met name in Zeeuws-Vlaanderen. Doppen van ontstekers, kogels of hulzen, die vinden we wel. Maar een bom, dat zagen we nog niet. We houden ons altijd netjes aan de voorschriften. We nemen mee wat we vinden en we doen de putjes die we graven altijd weer dicht. Boeren zijn meestal blij als we komen zoeken. Dan rijden ze tenminste niet hun machines of banden kapot op metaal dat in de akker zit.”