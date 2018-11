Vleermuis veilig voorbij de Tractaatweg dankzij ‘hop-over’

De Tractaatweg is onlangs verdubbeld. Automobilisten hebben er volop profijt van. Zij kunnen gemakkelijker doorrijden. Voor vleermuizen ligt dat anders. De afstand die ze over de verbrede Tractaatweg moeten afleggen, is te groot geworden.

Tractaatweg BV, de provinciale opdrachtgever van de verbreding, heeft daar iets op gevonden: een overvliegpunt of - in jargon - een hop-over. Het gaat om een buis van vijf meter hoog met een staalplaat van twee meter breed aan de bovenkant. De hop-over is in de middenberm van de Tractaatweg geplaatst vlakbij de nieuwe kruising Zwartenhoek, ruwweg tussen Axel en Westdorpe. Het is bekend dat daar een belangrijke vliegroute voor vleermuizen is. De hop-over biedt de vleermuizen een extra oriëntatiepunt om op veilige hoogte de Tractaatweg over te steken.