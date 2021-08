Vlaming Anny Roelandts: ‘De gebouwen in Cadzand lijken retro, maar ze zijn als uit een fabriek’

,,Ik zit op een bankje een puzzel te maken, omdat hier geen terras in de zon staat. Dat is toch jammer? Toch kom ik graag op de markt in Oostburg. Het is er veel goedkoper dan op een markt in België. Laat staan in de supermarkten. Meestal koop ik groenten en fruit. Nu heb ik een plant meegenomen voor bij het graf van mijn vader. Het is een addenda, een plant met paarse bloemen, want mijn vader was supporter van Anderlecht en zij spelen in paars-wit. Mijn vader is in januari overleden, hij was negentig jaar oud. Ik verzorgde hem palliatief. Ik mis hem enorm. Als ik in België ben, ga ik iedere dag naar zijn graf.”