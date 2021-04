Vlag kan uit bij Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen, extra geld uit Den Haag voor Zwin College en Reynaertcollege

Koningsdag 2021 optimisti­scher: ‘We kunnen tenminste weer eens wat doen!’

27 april SCHOONDIJKE - Sneu was het wel, voor het tweede jaar op rij Koningsdag vieren in coronatijd. Het was stil op straat, te stil. Toch waren er ook optimistische geluiden te horen, zoals van Carlien Willemsen, voorzitter van de activiteitencommissie Schoondijke. ,,We kunnen tenminste weer eens wat doen!”