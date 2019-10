Vlag halfstok bij Dow: onderhoud stilgelegd en alle werknemers ingelicht over dodelijk ongeluk

Militairen landmacht geven demonstra­ties in Zeeuws-Vlaanderen

10:06 BRESKENS - De landmacht komt 19 oktober op bezoek in Zeeuws-Vlaanderen. Militaire voertuigen van 13 Lichte Brigade rijden die dag door Breskens, Oostburg, Sluis en Aardenburg. Ook worden er in deze gemeenten demonstraties gegeven. Verder nemen de militairen uit Oirschot, de Markt en Koninginnenstraat in IJzendijke over, om daar te laten zien wat hun werk inhoudt en hoe ze dit uitvoeren.