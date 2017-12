Vlaanderen investeert in 2018 1,4 miljard euro in vlotter en veiliger verkeer

In 2018 alleen gaat het om 1,4 miljard euro aan investeringen of 64 procent meer dan de 907 miljoen euro in 2014. In die 1,4 miljard euro zitten onder meer 520 miljoen euro aan investeringen door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), 187 miljoen euro investeringen door de Vlaamse Waterweg en 235 miljoen euro investeringen door De Lijn. Er wordt ook stevig ingezet op de grootste knelpunten van het Vlaamse verkeer: de ringwegen rond Antwerpen en Brussel (samen goed voor 52% van alle files in de avondspits). Zo zijn er in 2018 grote bedragen voorzien voor zowel de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM, 189 miljoen euro) en De Werkvennootschap (DWV, 129 miljoen euro), het vehikel dat de toekomstige herinrichting van de Ring rond Brussel volop aan het voorbereiden is.