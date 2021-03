Vlaamse leraren krijgen betere begeleiding bij het werken in Zeeland

De leraren hebben vaak behoefte aan informatie over het werken over de grens, weet Ronald de Back van het GrensInfoPunt. Het gaat dan over sociale, fiscale en arbeidsrechterlijke vragen. ,,We bieden de leraren daarom op dinsdagmiddag de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek in Terneuzen. Daarbij is iemand van het GrensInfoPunt en iemand van Lesgeven in Zeeland aanwezig.”