Vlaamse en Zeeuwse bedrijven: doe snel iets aan flessenhals bij grens Zelzate

Portiz, waarin bedrijven uit de Zeeuwse havens zijn verenigd, en de Vlaamse tegenhanger Voka-VeGHO dringen in een brief bij de ministers aan op een snelle oplossing. Nu Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent zijn gefuseerd tot North Sea Port, moet er een snelle, goede verbinding tussen Goes en Gent zijn, schrijven ze.

Aan Zeeuwse zijde is die vlotte verbinding bijna voor elkaar. De Sloeweg en de Tractaatweg zijn verbreed. Alleen aan de kruising Sloeweg richting de Westerscheldetunnel wordt momenteel nog gewerkt. Aan Vlaamse zijde is werk aan de winkel. Vooral de grensovergang houdt op. Bij Zelzate versmalt de weg over enkele honderden meters naar een twee maal éénbaansweg. Wat betreft Portiz en Veka-VeGHO moet dit stuk snel worden verdubbeld. Nederland en Vlaanderen zijn in gesprek over een eventueel Nederlandse bijdrage aan verbetering van de flessenhals.