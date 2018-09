Vlaamse docenten geven les op Zeeuws-Vlaamse basisscholen vanwege lerarentekort

De basisschoolbesturen zetten het afgelopen jaar advertenties in lokale nieuwsbladen in de grensregio en op sociale media. ,,Voor Vlaamse leraren zijn sommige scholen in Zeeuws-Vlaanderen dichterbij. Bovendien krijgen ze in Nederland vaak sneller een vaste aanstelling en zijn de arbeidsvoorwaarden iets gunstiger. Daarom is het aantrekkelijk voor ze om hier te komen werken”, zegt Levien Hamelink, directeur van scholenkoepel ProBaz.

De Vlaamse leerkrachten vormen nu één procent van het totale personeelsbestand, maar als het aan Hamelink ligt, worden nog meer docenten van over de grens aangetrokken. Daarmee hoopt hij dat het lerarentekort teruggedrongen kan worden. ,,De ervaringen zijn heel positief. Het brengt iets goeds teweeg. Je kijkt ook figuurlijk eens over de grenzen heen. Natuurlijk moeten de Vlaamse leerkrachten wel even wennen, maar de verschillen zijn overbrugbaar. Het zijn vakmensen.”

De basisschoolbesturen in Zeeuws-Vlaanderen werken nauw samen bij de werving van nieuwe leraren. ,,We vissen allemaal in dezelfde vijver. We willen concurrentie voorkomen”, legt Hamelink uit. ,,Alle schoolbesturen hebben een tekort aan leraren, maar soms is er door de krimp op één school te veel personeel. We kunnen elkaar helpen waar de nood het hoogst is. Het ene schoolbestuur kan bijvoorbeeld een leerkracht detacheren naar een ander schoolbestuur.”