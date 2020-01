Vismijn Vlissingen vreest twee moeilijke jaren

Video Noodkreet Sasse onderne­mers slaat aan, 2934 handteke­nin­gen over afgesloten Westkade

7 januari TERNEUZEN - In twee weken 2934 handtekeningen verzamelen, ook nog in een tijd vol feestdagen, ga er maar aan staan. Het is ondernemers in Sas van Gent gelukt. Hun noodkreet over de al sinds 28 februari vorig jaar afgesloten Westkade, de levensader van de Betekoppenstad met België, is duidelijk aangeslagen.