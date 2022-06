Vijftig jaar de Sterrenpracht in Axel wordt gevierd met luidruchtige start van de feestweek

Klink, klets, bam! Klinkt het over het schoolplein van de Sterrenpracht in Axel. Met potten en pannen in de hand - en gehuld in discopakken én haarbandjes - trekken basisschoolleerlingen door de straten. Het begin van de jubileum-feestweek wordt luidkeels afgetrapt met een optocht in jaren zeventig stijl. Het jaar waarin de school werd opgericht. ,,Dat gebeurde op vrijwillige basis door de ouders van de reformatorische Kerk”, vertelt Dolf Sparkman, meester van groep 4/5. De school werd opgericht in het jaar 1971 als Gereformeerde basisschool Gaspar van der Heijden.