Vijfde fase Plan Veerhaven loopt uit

Dierenpen­si­ons zien geen hond meer; omzetver­lies dit voorjaar is gigantisch

9:35 GRIJPSKERKE - In een normaal meiweekend zit dierenpension Hondegem in Grijpskerke vol met honderd honden waarvan het baasje een paar dagen vakantie viert. Nu zijn dat er nog gemiddeld tien. Dat hakt er flink in. Eigenaresse Ingeborg van Liere hoopt dat ze de gigantische omzetdaling van april, mei en juni nog wat kan goedmaken in de zomermaanden. ,,Je ziet dat mensen toch graag vakantie willen vieren, al is het in eigen land.”