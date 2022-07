Vijf mensen bekeurd tijdens snelheidscontrole bij Westdorpe

Update Dow koelt opslag­tanks met gevaarlij­ke stoffen om overdruk te voorkomen

TERNEUZEN - Door de hoge buitentemperaturen is er mogelijk korte tijd overdruk ontstaan in de opslag van een gevaarlijke stof bij Dow Benelux in Terneuzen. Daarbij is damp vrijgekomen. Dat meldt de Veiligheidsregio. De komende dagen zal Dow de tanks extra koelen om herhaling te voorkomen

18 juli