Vijf gewonden bij nachtelijke aanvaring tussen cruiseschip en tanker op Westerschelde

VIDEO|UPDATE 08.16 uurTERNEUZEN - Een riviercruiseschip met 171 passagiers is kort na middernacht gebotst met een tanker voor de kust van Terneuzen. Vijf passagiers van het cruiseschip raakten lichtgewond. Een bemanningslid is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Beide schepen liepen forse schade op.

De botsing vond rond 00.10 uur plaats nabij boei 22, ter hoogte van de Churchilllaan. Het 135 meter lange en 12 meter brede Zwitserse riviercruiseschip Viking Idun kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met de 134 meter lange en 21 meter brede tanker Chemical Marketer, varend onder de vlag van de Malta.

Volledig scherm De voorkant van de Viking Idun is fors beschadigd. © HV Zeeland Het cruiseschip werd met flinke schade aan de boeg naar een steiger bij het Buitenhoofd van Terneuzen gesleept. Daar kwam ambulancepersoneel aan boord voor het behandelen van de slachtoffers. De overige passagiers mochten aan boord blijven.



De Chemical Marketer lag in de Put van Terneuzen met een scheur in de romp, boven de waterlijn. De tanker was geladen met aardolie. Volgens de Veiligheidsregio was er geen gevaar voor lekkage van de olie, vanwege de dubbele wand van het schip. Geen van de bemanningsleden aan boord raakte gewond.

Het cruiseschip wordt later naar de Goese Kade begeleid, net voorbij het sluizencomplex in het Kanaal Gent Terneuzen. Beide schepen worden ‘s ochtends geïnspecteerd om na te gaan of zij hun reis kunnen vervolgen.

De Viking Idun kwam vanuit Antwerpen en was onderweg naar Gent. De olietanker kwam van de Turkse havenstad Iskenderun en voer naar Antwerpen. Hoe de twee schepen in aanvaring kwamen is nog onduidelijk.

De Veiligheidsregio Zeeland kondigde GRIP 2 voor het incident af. Vanuit het hoofdkantoor in Middelburg is een Regionaal Operationeel Team (ROT) opgezet. De hulpdiensten schaalden rond 03.00 uur af.

Ik hoorde een ‘bang!’

De passagiers zijn nog aan boord van het schip. Een passagiere vertelde vanochtend dat ze tijdens de aanvaring lag te slapen. ,,Ik hoorde een ‘bang’, maar ik ben niet angstig geweest.”

Door de aanvaring is het ontbijt vanochtend verlaat. In de keuken is het een rommel. Het voorsteven van het schip heeft flinke schade (aan de rechterzijde van voren gezien). Het beschadigde stuk is met zeil afgedekt.

De Viking Idun is van rederij Viking River Cruises in Basel. Het schip is in 2012 gebouwd op de Neptun Werft in het Duitse Rostock-Warnemünde.

Volledig scherm Riviercruiseschip Viking Idun. © HV Zeeland

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@pol_zeeuwsvlaanderen) op 31 Mar 2019 om 17:18 PDT

Zie hieronder eerder gemaakte beelden van het cruiseschip Viking Idun.