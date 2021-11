Vijf generaties Van Houwelingen-Van Oosterhout komen samen in Schoondijke

Het vijfgeslacht Van Houwelingen-Van Oosterhout bestaat uit Rietje (88), Marian (70), Pauwelien (49), Mandy (25) en haar vier weken oude dochter Lieke. De geboorte moest natuurlijk gevierd worden en dus kwam de hele bups naar Schoondijke. ,,Dit was waarschijnlijk de laatste keer dat we met zijn allen samen in Schoondijke waren", vertelt Mandy. ,,Voor Rietje is de reis vanuit Brabant erg zwaar.”