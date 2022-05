Vijf daklozen krijgen opvang bij de Sluiskiltunnel, in een nieuw woonproject: Skaeve Huse

De gemeente Terneuzen was al een tijdje op zoek naar een goede plek voor dit project, dat luistert naar de naam Skaeve Huse. Dat betekent in het Deens ‘rare huizen’. Het zijn geïsoleerde wijkjes, waar bewoners onder begeleiding tot rust kunnen komen door apart te wonen. Ze zijn, vaak door drugs- of drankgebruik, overprikkeld en veroorzaken daardoor overlast in woonwijken of stadscentra. In Skaeve Huse worden ze begeleid om vroeg of laat terug te keren in de maatschappij.