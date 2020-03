Vignet voor grensarbeiders in vitale sectoren

Video Broers ontwikke­len alterna­tief beademings­toe­stel in de strijd tegen corona

22 maart GENT - De broers Jan en Stijn Herregodts doen een warme doch dringende oproep aan alle bedrijven die bedreven zijn in metaalbewerking, spuitgieten of het produceren en assembleren van elektronische printplaten. Een tekort aan beademingsmachines dreigt in de ziekenhuizen en de twee artsen in spe zijn koortsachtig in de weer om een alternatief beademingstoestel te ontwikkelen dat op zeer korte tijd op grote schaal kan worden geproduceerd.