Vierde editie Festival De Ballade onzeker vanwege bouw zeesluis

TERNEUZEN - Festival De Ballade moet misschien een jaar overslaan in verband met het werk aan de nieuwe zeesluis in Terneuzen.

Vorig jaar werden de kaartjes voor festival De Ballade in Terneuzen rond deze tijd al verkocht. Nu is er nog opvallend weinig duidelijk over de editie van 2020. Maikel Harte, de drijvende kracht achter festival De Ballade kan nog niet veel duidelijkheid geven. ,,Ik hoop in januari meer te weten.” Veel hangt volgens Harte af van de beschikbaarheid van de locatie; het Kopje van Kanada, de landtong tussen het Kanaal Gent-Terneuzen en de Westerscheldetunnel. Wat in 2017 begon als een eenmalig reünieconcert van Harte's band de Lamaketta's, groeide al snel uit tot een driedaags festival met duizenden bezoekers.

Geraldine Wijffels, woordvoerder van de Nieuwe Sluis, bevestigt dat er werkzaamheden moeten plaatsvinden op het Kopje van Kanada maar durft nog niet met zekerheid te zeggen hoe dat samen zal vallen met het festival. ,,Het is nog te ver in de toekomst om daar zekerheid over te kunnen geven. Ik verwacht dat we daar begin volgend jaar meer over kunnen zeggen. We moeten daar ook nog baggeren en het kopje zal iets kleiner worden.”