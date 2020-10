Vier van vijf wethouders in gemeente Hulst besmet met corona

Hedwigepol­der proefge­bied voor onderzoek naar dijkschade

9 oktober EMMADORP - Het getijdenzand dat voor zeedijken ligt, is beter bestand tegen lekken onder de dijk dan het rivierzand voor waterkeringen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Wetterskip Fryslân, onderzoeksinstituut Deltares en geotechnisch bureau Fugro hebben uitgevoerd voor de Friese Waddenkust. Een dergelijk onderzoek wordt medio volgend jaar in Zeeland herhaald in de Hertogin Hedwigepolder.