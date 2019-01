Vier keer vrijspraak voor Terneuzense pyromaan

MIDDELBURG - Beduidend lager dan was geëist heeft vandaag de rechtbank in Middelburg de 44-jarige Terneuzenaar G. R. een celstraf van acht maanden opgelegd. Er was vijf jaar tegen hem geëist.

Van de vier brandstichtingen plus een poging waarvan hij werd verdacht, vond de rechtbank er slechts één bewezen: het in brand steken van een parasol. En dat omdat er camerabeelden beschikbaar waren geweest. Voor de rest: zoals het in brand steken van een kliko, een stalen deur, een stoel en een poging om een auto in brand te steken, werd hij vrijgesproken.

Gasbrander

In de avond van de brandstichtingen, 23 september vorig jaar in Terneuzen, vonden politieagenten dat R. zich verdacht bij een auto gedroeg. Toen zij hem aanspraken liet hij een gasbrander onder de auto vallen, roken ze een gaslucht en droeg hij latex handschoenen. ‘Poging brandstichting’, vond het Openbaar Ministerie (OM). ‘Het begin van een uitvoering kan niet worden vastgesteld’ - ofwel niet aangetoond dat-ie probeerde de auto in de brand te steken - oordeelde de rechtbank en dus volgde er vrijspraak.

In de overige gevallen, met uitzondering van de parasol, was de rechtbank van oordeel dat, hoewel dat alles was gebeurd binnen een straal van 190 meter van de woning van R., er niets met hem in verband kon worden gebracht. Ook daar dus vrijspraak.

Als het om brandstichtingen gaat is R. geen onbekende. In 2014 werd hij door de Middelburgse rechtbank na een eis van zes jaar en tbs met dwangverpleging vrijgesproken. Het ging toen om zeker zestien brandstichtingen in Oosterland. Het Hof in Den Bosch achtte een aantal brandstichtingen weer wél bewezen en veroordeelde hem in 2016 tot drie jaar. Eind 2014 werden er in Vlissingen vier branden gesticht. R. kreeg daarvoor achttien maanden opgelegd.