Vier drugspanden in Sluis gesloten

Noodopvang populair onder Zeeuwse ouders: ‘Thuiswer­ken met baby en kleuter, dat werkt niet’

17 december Nu Nederland in lockdown is, begint ook het grote puzzelen voor werkende ouders. De dagen tot de kerstvakantie zijn vaak wel te overbruggen, maar voor de eerste weken van het nieuwe jaar stromen de aanvragen voor noodopvang op basisscholen en kinderdagverblijven binnen. Voor Rémy en Ivanke uit Hulst is die oplossing een uitkomst, terwijl Caroline en Arjen in Terneuzen de kinderen toch maar thuis houden.