Vier dagen Belgian Boat Show in Breskens: 'Kijken mag op miljoenenboot, maar schoenen uit'

BRESKENS - Meevaren op een schip, suppen in de haven of op je sokken een miljoenenschip verkennen. De Belgian Boat Show zorgt komende dagen voor activiteiten in de hele jachthaven van Breskens.

“Mogen wij híer ook aan boord?” Een bezoekster van de Belgian Boat Show in Breskens vraagt het met iets van ongeloof in haar stem. De jachthaven van Breskens ligt tot en met zondag vol met bijzondere boten, maar de Explorer Livingstone van Hartman Yachts uit Urk, valt op. Met vierentwintig meter lang en zes meter tachtig breed is dat het grootste jacht dat er ligt. En het duurste, met een waarde van bijna vijf miljoen euro. De Livingstone is een ‘demoboot’ van een jaar oud om te laten zien aan geïnteresseerden.

Rondkijken op de boot mag dus inderdaad, maar schoenen moeten uit. “Kijk zelf maar waarom dat zo is”, zegt Onno Laarhoven van Hartman, die belangstellenden rondleidt. Als je van het dek de kajuit in stapt, zie je het meteen. Een maagdelijk wit en hoogpolig kleed ligt op een smetteloze vloer en als je de trap naar de slaapverblijven neemt, zak je op je sokken weg in een zachte en witte vloerbedekking.

Jaloerse zucht

Er kunnen in totaal negen mensen slapen in dit paleis op het water. De grote slaapkamer met badkamer is luxer dan menig hotelkamer. Bezoekers laten af en toe een jaloerse zucht ontsnappen. “Het is gebouwd voor verre reizen, er is inderdaad veel comfort”, zegt Laarhoven. De stalen romp en aluminium opbouw van de boot zorgen voor stabiliteit tijdens het varen. Het interieur is de keus van de klant, die kan het inrichten zoals hij wil.

Als een boot kopen er financieel niet in zit, kunnen bezoekers er ook één huren tijdens de Boat Show. Zo bieden onder meer Cosmo Yachtchartering en Channel Sailing tochtjes aan en met Knokke Boat Rental kan een excursie naar zeehonden worden gemaakt. Enkele particulieren bieden ook tweedehands boten te koop aan.

Aan wal is er ook van alles te zien, in een grote witte tent staan nog meer boten en kramen met watersportgerelateerde producten, zoals reddingsvlotten. Ook zijn er eindeloos veel boeken te koop, waaronder het boek over Watersportvereniging Breskens. Wie echt verknocht is aan zeilen, of gewoon van bijzondere spullen houdt, kan bij Stéphanie Decoussemaeker van Reborn Sails een toepasselijk souvenir kopen. Stéphanie geeft gescheurde of afgedankte zeilen een tweede leven door er allerlei soorten tassen van te maken. Dat zeilen populair is, merkt ze: “We verwerken vijfhonderd tot duizend kilo zeil per jaar.”

Eerste editie in Breskens

De Belgian Boat Show strijkt deze dagen voor het eerst neer in de jachthaven. De grote broer van het evenement, de jaarlijkse Boat Show in Flanders Expo in Gent, bestaat in februari dertig jaar en breidt de activiteiten uit naar Breskens. De organisatie houdt in het vissersdorp een vierdaagse ‘natte show’ waarbij bezoekers ook zelf watersporten kunnen proberen of tochtjes mee kunnen varen. Ook zijn er behoorlijk grote boten in het water te bewonderen, die moeilijker naar een indoorhal zoals Flanders Expo vervoerd kunnen worden. Er liggen tot en met zondag zo’n honderd boten in de jachthaven van Breskens.

De keuze voor het vissersdorp werd weloverwogen gemaakt, legt Christophe Coseyns, ‘head of boat show’ van de organisatie uit. “Er zijn veel standhouders en bezoekers uit zowel Nederland als België, de ligging is centraal en de haven is flexibel. Je kunt er snel binnen en buiten varen. En er zijn hier veel zonuren.” Ook de rigoreuze plannen voor het havengebied van Breskens, waar onder meer appartementen moeten komen en de jachthaven wordt uitgebreid, spreken Coseyns aan. “We willen het hier laten uitgroeien tot een jaarlijkse show met zo’n twee- tot driehonderd boten.” Het primaire doel van het evenement is mensen warm maken voor watersport.