Video vrijgegeven van voortvluchtige daders brute overval Poolse supermarkt Terneuzen

De politie heeft na overleg met het Openbaar Ministerie besloten om beelden vrij te geven van de overvallers. Daarop is te zien hoe de mannen de hoek van de Veemarkt met de Nieuwstraat inrennen. De politie vraagt mensen die de twee herkennen om contact op te nemen. Dat kan via de meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch op 0800-7000 (zaaknummer 2019-133384).

De overval vond zaterdagavond rond 21.00 uur plaats. De overvallers slopen met wapens via de achterdeur de Poolse supermarkt binnen. Daar takelden ze de eigenaar Hawr Ibrahim en een werknemer toe. Ibrahim (28) liep meerdere steekwonden op en werd met spoed naar een ziekenhuis in Gent gebracht. Zijn situatie is inmiddels stabiel. De 24-jarige werknemer kreeg klappen en raakte lichtgewond.

De daders sloegen na de overval op de vlucht. Meerdere getuigen zagen één van de mannen in de Nieuwstraat rennen. Hij had een bivakmuts op en in elke hand een mes. Volgens de politie waren er twee daders, beide met licht getint uiterlijk en mager postuur. Eén zou 1.70/1.75 m lang zijn en in donkere kleding gekleed, de ander zou 1.80/1.85 m lang zijn en gekleed in een groen shirt. De laatste zou donker krullend haar tot in zijn nek hebben.