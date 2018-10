VIDEO: Voorbijgangers rennen voor hun leven bij instorten stelling in Antwerpen

Sluiskil­brug na hele dag storing weer beschik­baar voor wegverkeer

25 oktober SLUISKIL - De Sluiskilbrug over het Kanaal van Gent naar Terneuzen is de hele dag afgesloten geweest voor wegverkeer. Automobilisten moesten omrijden en voor fietsers bleef de hele dag het pontje in de vaart. Rond 18.00 uur was de storing in de tandwielkast verholpen.