Vette knipoog in discussie marinierskazerne, wereldrecordpoging ‘er mee je marinepet nao hooi’n’ op festival De Ballade

,,Als er dan toch een paar duizend Zeeuwen bij elkaar zijn, dan mogen we best nog wel eens van onze neus maken, omdat ons de marinierskazerne door diezelfde neus is geboord”, kondigt de organisatie van De Ballade de recordpoging op Facebook aan. Als het lukt gaat de oorkonde naar staatssecretaris Barbara Visser van Defensie en naar Nieuw Milligen op de Veluwe, waar de kazerne nu gepland is.

De recordpoging is de eerste festivaldag, vrijdag 3 juli om 22.00 uur onder leiding van frontman Maikel Harte van feestband Lamaketta’s. Marinepetten liggen klaar. Vorig jaar is voor het eerst geprobeerd op De Ballade een wereldrecord te vestigen, droog roeien. Dat mislukte. Niet was na te gaan hoeveel mensen meededen. Harte liet daarna weten weinig heil te zien in nog zo’n zelfde act. Hij is daar dus teruggekomen.