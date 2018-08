Veteranen overhandigen herdenkingsplaquette voor broeders die stierven in IJzendijke

Bouw appartemen­ten­com­plex De Brouwerij in Hulst begint in september

11:03 HULST – De bouw van appartementencomplex De Brouwerij op het ’s-Gravenhofplein in Hulst begint in september. Van de 35 woningen zijn er 29 definitief verkocht. ,,Daar zijn we zeer content mee”, zegt makelaar Jeroen Verstraeten van Kindt & Biesbroeck.