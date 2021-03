Vestrock schuift opnieuw een jaar door

Bom ontploft, voorstel beperking spreektijd Terneuzen valt compleet verkeerd: ‘Ons wordt de mond gesnoerd’

12 maart TERNEUZEN - Alsof er een bom is ontploft in het stadhuis van Terneuzen, zo reageren oppositiepartijen op een voorstel om de spreektijd in vergaderingen te beperken. Ze voelen zich overvallen door de indieners, de coalitiepartijen TOP/Gemeentebelangen, CDA, VVD en ChristenUnie met oppositiepartij PVV. ,,We worden monddood gemaakt.”