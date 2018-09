Vestrock maakt nu al eerste naam bekend: Nothing But Thieves

De Britse indierockband heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de populairste bands van Europa. Op het palmares prijken hits als Sorry, Amsterdam en Itch. Vorig jaar speelde het op grote festivals als Rock Werchter, Glastonbury en Lowlands en ook was het voorprogramma van onder meer The Killers en Muse. Nothing But Thieves is headliner op vrijdag.