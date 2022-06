Vestrock is inmiddels een gevestigde naam (met dank aan een zonovergoten dag in 2010)

Hulst is 3, 4 en 5 juni weer drie dagen festivalhoofdstad van Zeeland. Al vele grote namen speelden eerder op Vestrock, denk aan Limp Bizkit (2014), White Lies (2014 en 2019), Anouk (2015), Biffy Clyro (2017), Tom Odell (2018), Kaiser Chiefs (2019) en Nothing But Thieves (2019). Aan dat rijtje worden dit jaar weer enkele topartiesten toegevoegd. Meest in het oog springende namen zijn die van Martin Solveig en de Editors. ,,Onze ambities worden ieder jaar groter”, vertelt mede-organisator Marcel Verhaar. ,,We merken dat Vestrock een gevestigde naam is geworden. Dat opent steeds meer deuren naar grote artiesten. Bij sommige internationale acts moet je jaren investeren voordat ze bij ons komen spelen. Met de Editors zijn we in 2017 al begonnen, geweldig dat het nu gelukt is.”