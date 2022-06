Vestrock Hulst zit er op; en wat een feest was het!

Het programma van de laatste Vestrockdag is overdag traditioneel wat meer afgestemd op de jonge Vestrockertjes. Met optredens van onder andere Buurman & Buurman, Mega Mindy, André het Astronautje en K3 was er ontzettend veel voor hen te beleven. Een nat pak hadden ze er graag voor over.

Voor de wat oudere jongeren zat de rest van de zondag tot middernacht nog vol met stevige rock-acts, grotendeels overdekt gepland, in de grote tent en in de knusse kapel. Ondanks het natte weer, stroomde het festivalterrein alweer vroeg in de middag vol. ,,Er is eindelijk weer eens wat leuks te doen, we hebben nou eenmaal kaarten, dus dan gáán we ook gewoon. We zijn toch zeker niet van suiker?”