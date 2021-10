Vestrock Downtown moet nog beginnen, maar het voelt nu al lekker

Dag Huis! Linda verkoopt bijzonder familie­huis in Breskens: ‘Mijn opa heeft alles zelf gemaakt, tot de keukenkast­jes toe’

11:00 Alsof je de filmset van de serie Mad Men binnen wandelt. De flagstones op de vloer, de panelen tegen de muren, de houten deuren met houten deurklinken: aan de Dokter Broodmanstraat in Breskens staat een heus mid century-walhalla te koop. Het is het huis dat de grootvader van Linda Puister in 1959 zelf bouwde en waar haar vader, Piet Jansen, tot zijn dood heeft gewoond. Een huis dat verhalen ademt. Dat niet zou misstaan in het Openluchtmuseum.