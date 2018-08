De huidige organisatie vond het imago wat afgezaagd en wilde meer hedendaagse feesten. Dat moeten de Vestingfeesten zijn. Het vizier is veel minder gericht op historie en juist meer op muziek. Frans Duijts is het zwaartepunt van het festival op de Grote Markt, zaterdagavond. Hij treedt om 20.00 uur op. Daarna is het de beurt aan feestband Flat Out (20.30). Samantha Steenwijk, deelnemer aan The Voice of Holland zingt om 21.00 uur, voor nogmaals Flat Out en afsluiter DJ Kicken, die om 23.00 uur begint. Ook lokale acts als Hunterstreet, Altobelli, Sjores Ambras Band, The Young Ones en Mickey V treden op tijdens de Vestingfeesten, verspreid over drie podia.