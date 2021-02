Verzakking deel N61 veroorzaakt door natte bodem

De afgelopen dagen is onderzoek verricht naar de bodem en volgens woordvoerder Martijn Kapel van Rijkswaterstaat bleek het probleem dat de bodem te nat was. ,,Het heeft niet per se iets te maken met een te hoge grondwaterstand het is ook een plaatselijk probleem. We gaan vrijdagochtend beginnen met de werkzaamheden en naar verwachting moet het woensdag weer klaar zijn.”