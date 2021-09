Verwarde vrouw die man in Zaamslag tot bloedens toe krabte en beet is teruggevonden

Beschonken bestuurder gaat opnieuw in de fout en raakt auto kwijt

31 augustus KAPELLEBRUG - Agenten hebben in de nacht van maandag op dinsdag rond 00.30 uur op de Gentsevaart in Kapellebrug de auto van een 53-jarige Hulstenaar in beslag genomen. Hij werd voor de derde keer betrapt op rijden onder invloed van alcohol.