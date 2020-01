Verwarde vrouw (40) vermist in Terneuzen

De vrouw is voor het laatst gezien in de Mozarthof. Ze heeft krullend haar, een gezet postuur en is 1,65 meter lang. Ze draagt een zwarte jas met bontkraag. Mensen die haar zien wordt gevraagd 112 te bellen.

Rond 20.00 uur meldde Burgernet Zeeland dat in Middelburg ook een verwarde vrouw werd vermist in de omgeving van de Touwbaan. Zij werd even later in goede gezondheid aangetroffen.