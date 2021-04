Vervuiling zeedijk Perkpolder zorgt voor steeds meer ongerustheid na nieuw onderzoek

Hulst vooraf niet betrokken bij opening casino als pilotevene­ment: ‘Liever wat anders gehad’

16 april HULST - In Nieuwvliet gaat het zwemparadijs open, in Middelburg zijn er concerten en opent het Zeeuws Museum. En Hulst... Daar mag het casino open als pilotevenement. De gemeente is vooraf niet gekend in dit besluit en burgemeester Jan-Frans Mulder had liever een ander ‘lot’ toebedeeld gekregen.