Vertraging volgt op vertraging: komt Plan Perkpolder nog ooit van de grond?

video Scheikunde ging wel redelijk: ‘Maar het duurde wel een beetje lang!’

31 mei HULST - Leerlingen van het Reynaertcollege in Hulst stappen de volle zon in als ze uit de examenzaal komen. ,,Wij gaan op terras!”, roept een groepje jongens. Het examen scheikunde voor havo zit erop en dat is ook meteen het laatste examen op de school.