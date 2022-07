Verstappen weer in de punten? Dan gauw gaan shoppen bij Max Korting!

Het begon in 2017 met een ludieke actie om nog meer klanten naar Max Korting te lokken. Deze ‘winkel van Sinkel’ van Zwegers (58) is al 27 jaar een begrip in Hulst en omstreken. Zwegers: ,,Toen Max Verstappen nog maar net in de F1 zat, haalde hij af en toe eens een paar puntjes. Maar de laatste jaren wint hij zo vaak, dat ik wel heel vaak 25 procent korting moet geven.” Voor F1-fanaat Zwegers is het een beetje dubbel. ,,Natuurlijk wil ik heel graag dat Max wint! Maar wat verdienen is óók fijn.”