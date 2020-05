Versoepeling grensverkeer België zit er nog niet in

Oostburger heeft nog lange weg te gaan na steekinci­dent

27 mei MIDDELBURG - De 39-jarige D. B. uit Oostburg heeft volgens de deskundigen nog een lange weg te gaan voordat hij weer in de maatschappij kan terugkeren. B. stak in augustus 2017 een huisgenoot in een woning voor beschermd wonen in Oostburg met een mes in diens borst.