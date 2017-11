'Versobering van aantal afvaarten veer Breskens-Vlissingen is onacceptabel'

Een meerderheid van in elk geval CDA, D&T, Lijst Babijn en SP steunt al bij voorbaat een motie van Nieuw Gemeentebelang met de oproep aan B en W om 'bij het provinciebestuur met klem aan te dringen op behoud van de huidige dienstregeling'. Die motie wordt donderdag besproken tijdens een gemeenteraadsvergadering.



Volgens het provinciebestuur is de versobering nodig, omdat het aantal passagiers op sommige vaarten te laag is. Door de beslissing dalen de brandstofkosten met zo'n 75.000 euro. Verder stijgen ook de tarieven van het veer. Een retourtje wordt 5 tot 10 cent duurder, afhankelijk van het gebruik van een papieren kaartje of een chip en het wel of niet meenemen van een fiets of brommer.