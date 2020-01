Vers vogelzaad en nieuw potje pindakaas: tuinvogeltelling is vreetfestijn, met boomklever als toetje voor de teller

Serviceaf­de­lin­gen Dow verlaten kantoren in Terneuzen

24 januari TERNEUZEN - Het was zo’n leuke opsteker voor de binnenstad van Terneuzen. De serviceafdelingen van Dow trokken in het voormalig belastingkantoor aan de Rosegracht en huurden later ook een deel van het naastgelegen Schutterhofsgebouw. Half februari is dat klaar.