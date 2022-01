Verrassing! Gulle gever laat honderden tompoucen bezorgen bij zorgcentra in Terneuzen

,,We zijn er echt ontzettend blij mee. Ze waren heel erg lekker, en zó welkom in deze toch lastige tijd. We weten heus wel dat de mensen aan ons denken, hoor, en we krijgen ook veel steun, maar toch... het is geweldig wat zo'n simpele tompouce kan doen. We hebben ze overal rondgedeeld, en als je dan de reacties van de mensen ziet: fantastisch! Dat doet zo veel goed... Van wie ze komen? Tja, wisten we het maar!”



De bakker weet het wel, blijkt uit het begeleidende briefje, maar die houdt die informatie voor zich. ,,Smakelijk!", staat er te lezen op het begeleidende briefje. ,,Afgelopen vrijdag werden wij benaderd door een anonieme donateur, die jullie deze heerlijke tompoucen wilde schenken. Geniet ervan! De donateur wil strikt anoniem blijven.” En eigenlijk geeft dat ook niet, zegt Van den Akker. ,,We zijn wel nieuwsgierig, maar dit heeft ook wel z'n charme.”



De gulle gift werd ook gedeeld op de Facebookpagina van SVRZ. Uit de reacties op dat bericht blijkt ook dat ook op andere SVRZ-locaties in Terneuzen, Máxima en Ter Schorre, dozen tompoucen van een anonieme schenker werden bezorgd.