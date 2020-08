Verplaatsing al jaren omstreden speelkooi Othene nabij, wijk gevraagd mee te denken

TERNEUZEN - Het moet er eindelijk maar eens van komen, van de verplaatsing van de al jaren omstreden speelkooi in de Terneuzense wijk Othene. Alle bewoners van de wijk krijgen van de gemeente Terneuzen de kans mee te denken over een nieuwe plek betrekken, een plek waarvan iedereen blijer wordt.

Jaarlijks is Terneuzen 12.000 euro kwijt om de speelkooi aan de Jacobsschelp, vlakbij de brede school Othene, te sluiten en weer te openen. Een beveiligingsbedrijf wordt daarvoor ingehuurd. Terneuzen hangt bovendien altijd nog een dwangsom boven het hoofd van 100.000 euro, als toch niet wordt voldaan aan de door een rechter opgelegde sluitingstijd van 21.00 tot 8.00 uur.

Omwonenden die al in 2007 tegen de komst van de speelkooi in het geweer kwamen, hebben dit via verschillende rechtszaken afgedwongen. Zij vreesden overlast en hadden graag gezien dat de speelkooi nooit bij hun huizen was gekomen. Nadat die er eenmaal stond, was Terneuzen niet meer te vermurwen.

Jeugd denkt mee

Wethouder Sonja Suij vindt het nu welletjes. Er moet een andere plek voor de speelkooi komen. Uit de voorgeschiedenis heeft Terneuzen een les getrokken: alle bewoners van Othene krijgen de kans hun zegje erover te doen. Ze zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst woensdagavond 9 september in de gymzaal van de brede school. Aanmelden is, vanwege het coronavirus, verplicht via de website van de gemeente.

Jongeren zijn ook nadrukkelijk gevraagd te komen. Suij is daarvoor met een medewerker burgerparticipatie al de wijk in geweest. ,,Ze gaven aan dat ze de speelkooi graag willen houden en dat ze willen meedenken over een andere plek. Dat is alvast een mooi begin.”