Veroorzaker dodelijk ongeval met wielrenner blijft in cel

MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft het verzoek van de advocaat om de voorlopige hechtenis van de 48-jarige Terneuzenaar A. E. afgewezen. E. wordt ervan verdacht dat hij in de vooravond van 17 juli in een dronken bui en terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd, een 60-jarige wielrenner uit Heikant heeft doodgereden . Het noodlottig ongeval gebeurde op de Oud Ferdinandusdijk in Hulst.

E. kwam met zijn auto in botsing met een wielrenner. De auto belandde na de botsing in een sloot. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat E. met zijn wielen in de rechterberm terechtkwam en vervolgens de macht over het stuur verloor, vrijwel frontaal tegen de wielrenner botste en in de sloot belandde. Het slachtoffer overleed ter plekke.



Op de weg gold een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Bij zijn aanhouding blies E. 540 ugl en bleek zijn rijwijs door het CBR (Centraal Bureau Rijbewijzen) ongeldig te zijn verklaard. ,,Het spijt me echt, het is nooit mijn bedoeling geweest", snikte E. in de richting van de aanwezige nabestaanden.

Doodslag

Dat het inderdaad niet E.'s bedoeling was om iemand dood te rijden stond voor officier van justitie Wilfried Suijkerbuijk wel vast. ,,Maar als je elke dag met drank op gaat rijden, is het onvermijdelijk dat het een keer gaat gebeuren'', hield hij hem voor. ,,Voor mij is het dan doodslag."

E. heeft een respectabel strafblad, doordrenkt met drank en drugs en rijdt al sinds jaar en dag zonder geldig rijbewijs. Inmiddels zit hij sinds zijn aanhouding in voorlopige hechtenis.