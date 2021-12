Vero Moda vertrekt uit Terneuzen: ‘Op tolvrije dagen zien we steeds meer Zeeuws-Vlamingen in onze winkels in Goes en Middelburg’

Vero Moda is de zoveelste zaak die dit jaar het besluit neemt om de Noordstraat te verlaten. Onder meer Jeans Centre, de ANWB, Bristol, S.Oliver en bruidsmodezaak Tanja sloten of sluiten ook hun deuren. Daar tegenover staan de komst van Ziengs (in de ook dit jaar gestopte schoenenzaak De Splenter) en de opening van een tweede vestiging van Hotlegs (Zusje van Hotlegs) in het voorjaar van 2022. Die zaak opent in de periode dat Vero Moda het boek ‘Terneuzen’ dicht slaat. ,,De zaak in Terneuzen draait al jaren verlies. Telkens weer hebben we het, tegen beter weten in, opnieuw geprobeerd”, zegt De Waal. ,,De huurprijzen zijn een paar keer aangepast. We kunnen er bijna gratis zitten, maar dan nog kunnen we het er niet bolwerken.”